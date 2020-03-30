Doğu'daki 4 ilde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 6, Tunceli'de 4, Erzurum ve Erzincan'da 1, Ağrı'da sıfır ve sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 2 ve Ardahan'da 1 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 16, Tunceli'de 13, Erzincan'da 10, Kars'ta 7, Ağrı ile Ardahan'da 6 ve Erzurum'da 4 derece olacak.