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ERZURUM (AA)
Haber Giriş: 20.07.2020 - 10:05,Son Güncelleme:

Doğu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin 5 ile 8 derece üzerinde olacak

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Doğu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin 5 ile 8 derece üzerinde olacak
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Doğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde olacağı belirtilen sıcaklıklar nedeniyle vatandaşların güneş çarpmasına karşı tedbirli olması istendi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bölgede, sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde olması bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 12, Ardahan'da 13, Ağrı ve Erzurum'da 14, Erzincan'da 19, Tunceli'de 22 ve Iğdır'da 23 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 40, Iğdır ve Erzincan'da 39, Ağrı'da 34, Erzurum'da 33, Ardahan ve Kars'ta 32 derece olması öngörülüyor.

Yetkililer, güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatlerinde, başta yaşlılar olmak üzere, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanların güneş çarpmasına karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

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