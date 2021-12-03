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Doğu'da Sibirya soğukları... Göle eksi 21,7'yi gördü

#Doğu Anadolu#Kar Yağışı#Ardahan
Doğuda Sibirya soğukları... Göle eksi 21,7yi gördü

Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili olmaya başladı. Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 21,7 derece ile Ardahan Göle'de ölçüldü.

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Aralık ayına kar yağışıyla başlayan Doğu Anadolu'da Sibirya soğukları kendini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan Göle'de sıfırın altında 21,7 derece olarak gerçekleşti. Erzurum Aşkale, sıfırın altında 19,5 dereceyle bölgenin en soğuk ikinci yerleşim birimi oldu. Meteoroloji ölçümlerine göre gece bölgede bazı yerleşim birimlerinde sıfırın altında olmak üzere şu dereceler ölçüldü:

Ağrı merkez 14,8, Ardahan merkez 18,5, Çıldır 19,4, Hanak 17,9, Göle 21,7, Erzurum merkez 15, Tekman 13,1, Aşkale 19,5, Çat 15,7, Erzincan merkez 4,8, Tercan 12,3, Muş merkez 2,0, Malazgirt 10,6, Iğdır merkez 3,2, Aralık 6,2.

TÜM KARELER

Doğuda soğuklar etkili olduDoğu'da soğuklar etkili olduHaberin Tüm Görselleri

SAÇ KURUTMAYLA CAMLARIN BUZLARINI ERİTTİLER

Dün gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 21,7 ile Ardahan'ın Göle ilçesinde yaşandı. Kent merkezinde ise termometreler eksi 18,5’i gösterdi. İş yerlerinin camları buz tutan esnaf, saç kurutma manikasıyla camların buzunu eritmeye çalıştı. Gece etkili olan dondurucu soğuk ve sisli hava, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Okula gitmek için yola çıkan öğrenciler soğuk havadan dolayı zor anlar yaşadılar. Sürücüler, araçlarının donmaması için üzerini battaniyelerle kapladı. Dondurucu soğuk nedeniyle ağaçlarda kırağılar oluştu.

ATLARININ ÜZERİNE BATTANİYE ÖRTTÜLER

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En düşük hava sıcaklığının eksi 14,8 olarak ölçüldüğü Ağrı'da yollar buz tutarken ağaçları kırağı kapladı. Soğuk sebebiyle taşımacılık yapan at arabacılar, atların üzerine battaniye attıkları örtülerle ısıtmaya çalıştı. Ağrı'da at arabacılığı yaparak geçimini sağlayan ve soğuk hava nedeni ile atının üstünü battaniye ile örten Yakup Sarıhan, "Ağrı'da kar yağdı ve soğuk havalar başladı. Gerçekten Ağrı çok soğuk. Çok üşüyoruz. Dışarda durmak için dayanamıyoruz. Atlarımız da diğer hayvanlar gibi dışarda oldukları için üşüyor. Onlar bizim ekmek teknemiz. O yüzden onları soğuktan korumak amacıyla üzerlerini battaniye ve diğer örtülerle örtüyoruz. Böylece onları soğuktan korumaya çalışıyoruz. Onlar olmasa zaten iş güç de yok, biz hepten işsiz kalacağız. Dışarda olduğumuz zaman atları bu şekilde koruyoruz. Gece ahıra koyduğumuzda da ahırlarda soba yakıyoruz onlar için" diye konuştu.

ERZURUM'DA SOĞUK HAVA ETKİLİ

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Soğuk hava Erzurum'da da etkili oldu. Erzurum'da, kar yağışı sonrası soğuk havanın etkisiyle cadde ve sokaklar buzla kaplandı. En düşük sıcaklığın eksi 15 derece olduğu kent merkezinde cami bahçelerindeki şadırvanlar buz tuttu, kaldırımlarda yürüyen vatandaşlar düşmemek için büyük mücadele verdi. İş yerlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, soğuktan korunmaya çalıştı.

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#Doğu Anadolu#Kar Yağışı#Ardahan

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