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Doğuda katılım azaldı... Erdoğan oyunu 3.8 puan arttırdı

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#DOĞU#Erdoğan#Seçim
Doğuda katılım azaldı... Erdoğan oyunu 3.8 puan arttırdı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2023 07:00

14 ilde 3 milyondan fazla seçmenin oy kullandığı Doğu Anadolu Bölgesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, oy oranını 14 Mayıs’a göre 3.8 puan arttırdı. Kılıçdaroğlu’nun önde olduğu 9 ilde ise seçime katılım oranları 4-7 puan arasında düşüş gösterdi.

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Doğu Anadolu’da ilk turda 3 milyon 134 bin oyun yüzde 50.44’ünü alan Erdoğan birinci sırada çıkmıştı. 14 ilden Malatya, Elazığ, Erzincan, Bingöl ve Erzurum’da Erdoğan ilk sırayı almıştı. 14 Mayıs’ta Tunceli yüzde 80.2 ve Hakkâri yüzde 72.3 oranlarıyla yüksek oy oranlarına ulaşan CHP Lideri, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Muş, Van ve Bitlis’te birinci olmuştu. Dün 3 milyon civarında seçmenin oy kullandığı illerde adayların sıralaması değişmedi.

OĞAN’IN MEMLEKETİ

İlk turun adaylarından Sinan Oğan memleketi Iğdır’da yüzde 11.94 ile en yüksek oyu almıştı. Bu ilde Kılıçdaroğlu’na yüzde 62.49, Erdoğan’a ise yüzde 25.29 oy verilmişti. İkinci turda Kılıçdaroğlu yaklaşık 4.5 puan artışla yüzde 66.9 oy alırken, Erdoğan da 7 puanın üstünde artışla yüzde 33’e yükseldi. Buna göre Oğan’a oy veren seçmenden büyük bölümü Erdoğan’ı tercih etti. Ancak ilde seçime katılım oranı 7 puan civarında düştü.

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TUNCELİ’DE YÜKSELDİLER

Sandığa gitmeyen seçmen, oy sayısındaki düşüşe karşın Kılıçdaroğlu’nun oranında yükselmeyi sağladı. İlk turda önde olduğu iller, Erdoğan’ın oranına ekleme yaptı. Erdoğan, ilk turdaki oyuna Erzurum’da 5 puan, Malatya’da 2.6 puan, Elazığ’da 3 puan, Erzincan’da 2.2 puan, Bingöl’de 3 puan ekledi. Kılıçdaroğlu ise en yüksek oy aldığı illerden Hakkâri’de yüzde 71.7, Van’da yüzde 62.2 oy almasına karşın 14 Mayıs’a göre 1’er puan kayba uğradı. Kılıçdaroğlu’nun önde olduğu 9 ilde seçime katılım oranları 4 ila 7 puan arasında düşüş gösterdi. Kılıçdaroğlu, ilk turda olduğu gibi en yüksek oyu yine memleketi Tunceli’de aldı ve 2 puan artışla yüzde 82.25’e ulaştı. Tunceli’de Erdoğan da aldığı oyu artırarak yüzde 16.2’den yüzde 17.75’e çıkardı. Erdoğan’ın 2.5 puan fark eklediği Tunceli’de ilk turda Sinan Oğan yüzde 3.41 oy almıştı.

 

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#DOĞU#Erdoğan#Seçim

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