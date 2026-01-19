DoÄŸuda kar gÃ¼neyde gÃ¼neÅŸ

Haberin DevamÄ±

METEOROLOJÄ° Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nÃ¼n kar uyarÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼n yurdun bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ beyaza bÃ¼rÃ¼ndÃ¼. Ä°stanbulâ€™da da hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nda sert dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ yaÅŸanÄ±rken bazÄ± bÃ¶lgelerde sabah saatlerinde etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±yla araÃ§lar ve yollar beyaz Ã¶rtÃ¼ ile kaplandÄ±. Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±â€™nda dÃ¼n ve bugÃ¼n iÃ§in uÃ§uÅŸlarda yÃ¼zde 15 kapasite azaltÄ±mÄ±na gidildi.

Sakaryaâ€™da yÃ¼ksek kesimlerde baÅŸlayan lapa lapa kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, sabah saatlerinden itibaren ÅŸehir merkezinde de etkisini hissettirdi.

Mersinâ€™in Erdemli ilÃ§esine baÄŸlÄ± ToroslarÄ±n eteÄŸindeki 1850 rakÄ±mlarda olan Evdilek YaylasÄ±â€™nda kar ve buzlanma nedeniyle araÃ§ta 2 kiÅŸi mahsur kaldÄ±. Kendi imkÃ¢nlarÄ± ile araÃ§larÄ±nÄ± Ã§Ä±karamayan vatandaÅŸlarÄ±, Erdemli Belediyesi Fen Ä°ÅŸleri MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™ne baÄŸlÄ± ekipler 4 saatlik Ã§alÄ±ÅŸmayla kurtardÄ±.

Boluâ€™da dÃ¼n gece saatlerinde baÅŸlayan ve aralÄ±klarla etkisini sÃ¼rdÃ¼ren kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± kenti beyaza bÃ¼rÃ¼dÃ¼. Sabah saatlerinde termometrelerin sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 4 dereceyi gÃ¶sterdiÄŸi kentte, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler ve yayalar muhtemel buzlanma ve don olaylarÄ±na karÅŸÄ± uyarÄ±ldÄ±.

Â EN SOÄžUK RÄ°ZE Ä°KÄ°ZDERE

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nÃ¼n verilerine gÃ¶re, gÃ¼nÃ¼n en dÃ¼ÅŸÃ¼k sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 31.8 dereceyle Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Rizeâ€™nin Ä°kizdere ilÃ§esini, sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 30.3 derece ile ÅžarkÄ±ÅŸla takip etti. Sivasâ€™Ä±n ÅžarkÄ±ÅŸla ilÃ§esi, gece sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 30.3 dereceyle TÃ¼rkiyeâ€™nin en soÄŸuk ikinci yeri olarak kayÄ±tlara geÃ§ti.

DALGA BOYU 4 METRE

Karadenizâ€™de ise dÃ¼n fÄ±rtÄ±na etkili oldu. DÃ¼zceâ€™nin AkÃ§akoca ilÃ§esinde Karadenizâ€™de etkili olan fÄ±rtÄ±na sebebiyle dalga boyu 4 metreye kadar ulaÅŸÄ±rken, balÄ±kÃ§Ä±lar barÄ±naklara sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±. Dalgalar zaman zaman kÄ±yÄ± ÅŸeridindeki istinat duvarlarÄ±nÄ± aÅŸtÄ±.Â

GÃœNEÅž YÃœZÃœNÃœ GÃ–STERECEK

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nÃ¼n tahminlerine gÃ¶re bugÃ¼n de karlÄ± hava yurdun bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde yine kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±na neden olurken yarÄ±n etkisini kaybediyor. Marmara yaÄŸmurlu, Ege ve Akdeniz gÃ¼neÅŸli. Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ hava gÃ¼neÅŸli, daha sonra batÄ±da yaÄŸmur, doÄŸuda kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor.

Ä°STANBUL

Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± Ä°stanbulâ€™un yÃ¼ksek kesimlerinde etkili oldu. Ã‡amlÄ±ca Tepesi beyaz Ã¶rtÃ¼yle kartpostallarÄ± andÄ±rÄ±rken Ã§ocuklar az karla da olsa kardan adam yaptÄ±.

TUNCELÄ°

DoÄŸudaki birÃ§ok il gibi Tunceliâ€™de kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 2 metreye ulaÅŸtÄ±. Ekipler karlÄ± yollarÄ± aÃ§mak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

ANTALYAâ€™DA PLAJ KEYFÄ°

ANTALYAâ€™da dÃ¼n gÃ¼neÅŸli havaya raÄŸmen rÃ¼zgar etkiliydi. Kentte hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± ortalama 12 derece Ã¶lÃ§Ã¼lÃ¼rken, deniz suyu sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± ise 19 derece oldu. SoÄŸuk havaya aldÄ±rÄ±ÅŸ etmeyen vatandaÅŸlar KonyaaltÄ± Sahiliâ€™ne gelerek, deniz manzarasÄ±nÄ±n keyfini Ã§Ä±kardÄ±. Sahile gelenlerin bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ kumsalda oturup denizi izlerken, bazÄ±larÄ± sahil bandÄ±nda yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yaptÄ±. Kimi amatÃ¶r balÄ±kÃ§Ä±lar ise sabah erken saatlerden itibaren sahilde oltasÄ±nÄ± salladÄ±. Varyant Seyir TerasÄ±nda bulunan Antalya Ã§erÃ§evesi ise bir yanda sahili, diÄŸer yanda daÄŸlarÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyenlerin yoÄŸun ilgisini Ã§ekti.

