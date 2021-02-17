Doğu'da kar etkili oldu; yollar kapandı, eğitime ara verildi

Batı'dan sonra Doğu Anadolu Bölgesi de kar yağışının etkisi altına girdi. Son yılların en az yağışının düştüğü Doğu'da gece başlayan ve sabaha doğru etkisini artıran kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Yağış nedeniyle merkez ve ilçelerde 878 köyün yerleşim biriminin yolu kapandı. Kent merkezinde büyükşehir belediyesi ekipleri, iş makineleri ile yolları temizleyip buzlanmaya karşı tuz serperken, cadde ve sokaklarda karda yürüyüş yapanlar oldu. Erzurumlu Faruk Taber son 30 yılın en sıcak yaşanan şubat ayında yağan kara sevindiklerini söyledi. Taber, "Bir süredir İstanbul'u etkisi altına alan kar, memleketi Erzurum'a geldi" dedi.

ERZİNCAN'DA 359 KÖY YOLU KAPANDI

Erzincan'da da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent ve çevresinde eğime 1 gün ara verildi. Engelli ve hamile kamu çalışanları izinli sayıldı. Şehir merkezinde ve çok sayıda ilçede sabahın ilk saatlerinden bu yana kar yağışı etkili oluyor. Kent merkezindekiler güne beyaz örtüyle uyanırken, kar yağışının gün içinde sürmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının 0 derecenin altına indiği Erzincan’da yaşayanlar, kar yağışından memnun olduklarını söyledi. Esnaf dükkanlarının önünü kardan temizlerken, araçları ile işe gitmek için çıkanlar zor anlar yaşadı.

Öte yandan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Erzincan- Sivas ve Erzincan- Gümüşhane yolunda sürücüler zor anlar yaşıyor. Karla mücadele ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar yağışı ve tipi nedeniyle 359 köy yolu da ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, sabah erken saatlerden itibaren kapalı köy yollarının ulaşıma açılabilmesi için mücadele veriyor.

Erzincan Valiliği’nden yapılan açıklamada, kentte eğitime 1 gün ara verildiği belirtilerek, "17 Şubat 2021 Tarihli İl Hıfzıssıhha Meclisi kararları gereğince; Meteoroloji verilerine göre İlimiz genelinde yoğun kar yağışının devam edeceği öngörüldüğünden buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamlar gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı yüz yüze eğitime başlaması kararlaştırılan İlimiz Geneli Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel anaokullarının, özel eğitim anaokullarının, ilkokulların, ortaokulların ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel kreş, gündüz bakım evi ve çocuk kulüplerinde yüz yüze eğitim faaliyetlerine 17 Şubat 2021 tarihinde 1 gün süre ile ara verilmesine, bu süreç zarfında okullarımızda uzaktan eğitime devam edilmesine; Rehabilitasyon merkezlerinin, yaygın eğitim kurslarının ve tüm özel kursların yüz yüze eğitimlerine de 1 gün süre ile ara verilmesine, bu süre zarfında Erzincan merkez ve ilçelerinde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.

ARDAHAN'DA DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Öte yandan Ardahan'da da dün gece başlayan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle il genelinde okullar bugün için tatil edildi. Kar yağışı ve fırtınanın etkili olduğu Ardahan'da belediye, Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri kar temizleme çalışmaları başlattı. Kent merkezinde, yollardaki buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Ardahan-Posof-Türkgözü yolundaki 2 bin 540 rakımlı Ilgar Geçidi ve Ardahan-Şavşat-Artvin yolundaki 2 bin 640 rakımlı Sahara Geçidi'nde ise görüş mesafesi sıfıra kadar düşerken, ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Yetkililer, tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.