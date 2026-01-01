×
Gündem Haberleri

Doğu'da kar Batı'da kuraklık! Sulama ve içme suyu amaçlı kullanılan gölette su tükenme noktasında

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde bulunan Türkmenli Göleti’nde su seviyesi, son aylarda yaşanan kuraklık ve yetersiz yağışlar nedeniyle ciddi oranda düştü. Sulama ve içme suyu amaçlı kullanılan gölette, suyun neredeyse tükenme noktasına geldiği gözlendi.

Türkiye'nin doğu illerinde yoğun kar yağışı etkili olurken Tekirdağ'da ise yağışların yetersiz olmasından dolayı kuraklık günbegün yüzünü göstermeye devam ediyor. Bölgede etkili olan kuraklık nedeniyle göletteki doluluk oranı yüzde birin altına gerilerken, su seviyesinin düşmesiyle birlikte bazı alanlarda çamur tabakaları, otlanmalar ve küçük adacıklar oluştu. Göletten çekilen drone görüntüsü, kuraklığın ulaştığı boyutu gözler önüne serdi.

Yetkililer, su seviyesinin kullanılabilir sınırın altına indiğini belirtirken, özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte su tüketiminde daha dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekti. Gölette yaşanan çekilmenin hem tarımsal sulamayı hem de içme suyu kaynaklarını olumsuz etkileyebileceği ifade edildi.

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter ise yaptığı açıklamada, yaşanan tabloya dikkat çekerek vatandaşlara çağrıda bulundu. Bozkurter, "Türkmenli Göleti’nde su seviyesi maalesef sıfırın altına düşmüş durumda. Bu durum, kuraklığın ne kadar ciddi boyutlara ulaştığını açıkça gösteriyor. Vatandaşlarımızdan bu süreçte suyu daha dikkatli ve tasarruflu kullanmalarını özellikle rica ediyorum. Her damla suyun çok kıymetli olduğu bir dönemden geçiyoruz" dedi.

