Doğu'da hava sıcaklığı geceleri eksiye düştü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde önceki günlerde etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklıkları geceleri eksilere düştü. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı eksi 6 derece ile Ardahan’ın Göle ilçesi Çullu köyünde ölçülürken, en yüksek sıcaklık ise 20 derece ile Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde ölçüldü. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların 2 ila 4 derece arasında artacağı bölgede rüzgar güney yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 3, Ağrı ve Ardahan'da eksi 3, Kars'ta eksi 1, Erzurum'da sıfır, Iğdır'da 4 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan’da 20, Erzurum’da 14, Kars ve Ağrı'da 13, Iğdır’da 19, Ardahan'da 10 derece olacak.

Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklıklar ise Ardahan’ın Göle ilçesi Çullu köyünde sıfırın altında eksi 6, Ardahan Damal’da ise eksi 5 derece oldu.