Doğu'da en yüksek hava sıcaklığı Erzincan'da ölçüldü

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güney yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 3, Kars ve Ardahan'da eksi 2, Ağrı'da sıfır, Erzurum'da 1, Iğdır'da 6 derece olarak ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan'da 24, Erzurum’da 18, Iğdır'da 23, Ağrı'da 19, Ardahan'da 17, Kars'ta 18 derece olacak.

Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Ardahan Çıldır’da sıfırın altında 4 derece, bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık ise Erzincan Kemah'ta 23 derece oldu.