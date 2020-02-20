Doğu’da en düşük sıcaklık Erzincan’da ölçüldü

Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Doğu Anadolu Bölgesi’nde en düşük sıcaklık sıfırın altında 13 derece ile Erzincan’ın Refahiye ilçesinde kaydedildi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu, Iğdır çevresinin akşam ilk saatlere kadar yağmurlu yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiği bölgede rüzgar kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede buzlanma ve çığ uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü buzlanma ve çığ uyarında bulundu. Yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması ayrıca bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olmaları gerekmektedir.” denildi.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da eksi 4, Ağrı’da eksi 6, Ardahan'da eksi 7, Kars'ta eksi 7, Erzurum'da eksi 7, Iğdır'da 3 derece ölçüldü.

Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklıklar ise Erzincan Refahiye ilçesinde sıfırın altında 13, Erzincan Sakaltutan Geçidi’nde 10, Erzurum Konaklı Kayak Merkezi’nde 9,5 derece olurken bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık ise Erzincan Kemah’ta 10 derece oldu.

Kar kalınlıkları ise Erzurum Palandöken’de 72, Kars Sarıkamış’ta 65, Erzincan Ergan’da 64 santimetre ölçüldü.