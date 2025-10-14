Doğu’da ekim karı

Haberin Devamı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Erzurum’da önceki gece kar yağışı başladı. Aralıklarla yağan kar, kent merkezini beyaza bürüdü. Henüz kış lastiklerini taktırmayan sürücüler, yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı. Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken’de ise kar kalınlığı 20 santimetre ölçüldü. Kar kalınlığı merkezde ise 10 santimetreye yaklaştı. Kars, Ardahan, Erzincan, Bitlis, Van, Bingöl, Adana, Bayburt, Rize ve Gümüşhane’de hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimler beyaza büründü.