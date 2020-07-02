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ERZİNCAN (İHA)
Haber Giriş: 02.07.2020 - 10:18,Son Güncelleme:

Doğu’da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor

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Doğu’da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor
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Doğu Anadolu Bölgesi'nde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Erzincan çevresinin ise mevzi sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr doğu ve kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri; Erzincan’da 31, Iğdır’da 30, Erzurum ve Kars’ta 24, Ağrı’da 25, Ardahan’da 23 derece olması öngörülüyor.

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