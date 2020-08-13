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Gündem
ERZURUM (AA)
Haber Giriş: 13.08.2020 - 11:30,Son Güncelleme:

Doğu'da 4 ilde sağanak bekleniyor

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Doğu'da 4 ilde sağanak bekleniyor
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Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki 4 ilde sağanak etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu geçecek.

Bölgede Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'da öğle saatlerinde başlayacak sağanak, akşam saatlerinde yerini gök gürültülü sağanağa bırakacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 9, Kars'ta 11, Erzurum'da 12, Ağrı’da 15, Erzincan'da 17, Iğdır'da 22 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıklar ise Iğdır'da 31, Erzincan'da 29, Ağrı'da 27, Erzurum'da 25, Kars'ta 24, Ardahan'da 20 derece olacak.

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