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ERZURUM (AA)
Haber Giriş: 13.06.2020 - 10:00,Son Güncelleme:

Doğu'da 4 ilde sağanak bekleniyor

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Doğu'da 4 ilde sağanak bekleniyor
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Doğu Anadolu Bölgesi'nde 4 ilde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği bölgede, öğle saatlerinde Erzurum, Erzincan, Ardahan ile Kars çevrelerinde, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklık, mevsim normallerinin 2 ila 3 derece altında seyredecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 4, Ardahan'da 6, Ağrı'da 7, Erzurum'da 9, Erzincan'da 12 ve Iğdır'da 13 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 30, Erzincan'da 28, Kars'ta 25, Ağrı'da 24, Erzurum'da 23, Ardahan'da 20 derece olması öngörülüyor.

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