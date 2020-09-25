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Gündem
ERZURUM (AA)
Haber Giriş: 25.09.2020 - 10:00 | Son Güncelleme:

Doğu'da 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

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Doğu'da 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
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Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu olacak.

Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da yerel olmak üzere öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, havanın, yağış olan illerde 1 ila 2 derece soğuması bekleniyor.

Rüzgar güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan ve Kars'ta 7, Erzurum'da 8, Ağrı'da 10, Erzincan'da 13, Iğdır'da 16 derece kaydedildi.

Gün içinden beklenen en yüksek hava sıcaklığı ise Iğdır ve Erzincan'da 29, Ağrı'da 27, Erzurum'da 25, Kars ve Ardahan'da 23 derece olacak.

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