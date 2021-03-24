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Gündem
AA
Haber Giriş: 24.03.2021 - 10:12 | Son Güncelleme:

Doğu'da 4 ilde fırtına hayatı olumsuz etkiledi

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Doğu'da 4 ilde fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Doğu Anadolu'da Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, ulaşımda aksamlar yaşandı. 

Van'da iki gündür aralıklarla yağan yağmur, gece saatlerinde yerini şiddetli rüzgara bıraktı.

Şiddetli rüzgar nedeniyle kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin duvarlarındaki demir levhalar düştü, bazı ilçelerde de evlerin çatıları zarar gördü.

MUŞ

Muş'ta da dün gece etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu.

Çatı parçalarının düştüğü bazı noktalarda park halindeki araçlar hasar gördü.

AFAD ve itfaiye ekipleri, hasat tespit çalışması başlattı.

Aracı zarar gören Gökay Bozkurt, AA muhabirine, gece boyunca rüzgarın etkisinin sürdürdüğünü söyledi.

Bozkurt, "Gece saat 3.30'da çok şiddetli bir ses geldi. Sesin gelmesiyle balkona koştuk. Gördüğümüz manzara karşısında şok olduk. Aracımın üzerine çatı düşmüş." dedi.

BİTLİS 

Bitlis'te şiddetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı kentte, itfaiye ekipleri yola düşen çatı parçalarını kaldırdı.

Polis ekipleri, sürücü ve vatandaşları tedbirli olması konusunda uyardı. 

HAKKARİ

Hakkari'de kuvvetli sağanak nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Şemdinli-Derecik kara yolunun Yaylapınar köyü mevkisinde derenin taşması sonucu yol ulaşıma kapandı.

Yüksekova-Şemdinli kara yolunun Durak köyü yakınlarında da yağmur nedeniyle yolun bir kısmı çöktü.

Hakkari-Çukurca kara yolunun Köprülü mevkisinde de istinat duvarları çöktü, taşkın nedeniyle yolda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

AFAD ekipleri, Zap Suyu'nda yaşanacak taşkına karşı köylüleri uyardı.

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