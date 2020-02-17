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ERZURUM (AA)
Haber Giriş: 17.02.2020 - 10:37,Son Güncelleme:/

Doğu'da 3 ilde kar yağışı bekleniyor

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Doğu'da 3 ilde kar yağışı bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 3 ilde kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği bölgede, Ağrı, Kars ve Iğdır'da aralıklı kar yağışı bekleniyor.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif kuvvette esmesi öngörülüyor.
Gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 18, Kars'ta 15, Erzurum ile Erzincan'da 10, Ağrı'da 8, Tunceli'de 2 ve Iğdır'da 1 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 6, Iğdır ile Erzincan'da 3, sıfırın altında olmak üzere Ağrı ile Ardahan'da 5, Erzurum'da 4 ve Kars'ta 2 derece olması bekleniyor.
Bölgede kar kalınlıkları Ağrı'da 37, Erzurum ile Erzincan'da 14, Ardahan'da 13, Kars'ta 8, kayak merkezlerinden Erzincan Ergan'da 68, Kars Sarıkamış'ta 70, Erzurum Palandöken'de 83 santimetre ölçüldü.

Buzlanma ve çığ uyarısı

Meteoroloji yetkilileri, gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don beklenen bölgede, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi uyarısı yaptı.

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