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Doğu'da 2 bin 210 köy yolu, kardan kapalı

#Kar#Hava Durumu#Trafik
Doğuda 2 bin 210 köy yolu, kardan kapalı

DOĞU Anadolu Bölgesi'nde 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 2 bin 210 köyün yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, bölge illerinde yolları yeniden açmak için gece gündüz çalışma yürütüyor.

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Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nün yoğun kar yağışı uyarısında bulunduğu bölgede, 2 gün boyunca aralıksız yağan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve fırtına nedeniyle Erzurum'da 1042, Ağrı'da 362, Kars'ta 240, Muş'ta 199, Erzincan'da 168, Ardahan'da 157 ve Iğdır'da 42 köy yolunun ilçe ve kent merkezi ile bağlantısı kesildi. Kar kalınlığı ise Ağrı'da 51, Erzurum'da 45, Muş'ta 40, Kars'ta 31, Ardahan'da 21 ve Erzincan'da 3 santimetreye ulaştı. Kayak merkezlerinden ise kar kalınlığı, Palandöken'de 2 metre, Sarıkamış'ta 131 santim ölçüldü.

Meteoroloji yetkilileri, eğimi fazla olan bölgelerde halkı, çığ tehlikesine karşı uyardı. Geceleri de buzlanma ve don uyarısında bulunan yetkililer, kar yağışının aralıklarla devam edeceğini belirterek, sürücülerden dikkatli olmalarını istedi.

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Öte yandan Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Karayolları ve İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, köy yollarını açık tutmak için büyük çaba sarf ediyor. Yüksekliği 2 metreye varan karlı yolları rotatif, dozer ve kepçelerle açmaya çalışan ekipler, zaman zaman fırtına nedeniyle çalışmalara ara vermek zorunda kalıyor.

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#Kar#Hava Durumu#Trafik

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