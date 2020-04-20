Doğubayazıt'ta çocuklar ilk kez doğum günü kutladı

Doğubayazıt ilçesinde yaşayan Ömer Paşayiğit, 5 arkadaşıyla birlikte hiç doğum günü kutlanmayan çocuklara yönelik proje hazırladı. İlçeye bağlı 7 köyü gezen Paşayiğit ve arkadaşları, ilk olarak Tutumlu köyündeki çocuklara sürpriz yaptı. Köyde yaşları 6 ile 10 arasındaki 15 çocuğun hiç doğum günü kutlamadığını belirleyen Paşayiğit ve arkadaşları, harekete geçti. Hayırseverlerin de yardımıyla ilçe merkezinden aldıkları pastalarla Tutumlu köyüne giden gençler, çocukları sosyal mesafe gözeterek bahçede topladı. Paşayiğit ve arkadaşlarının dağıttıkları pastaları yiyen çocuklar, büyük mutluluk yaşadı.

HASTA YATAĞINDA DOĞUM GÜNÜ KUTLADI

Ömer Paşayiğit ve arkadaşları Yanoba köyünde yaşayan Ömer-Ayşe Uçar çiftinin üç çocuğundan biri olan Şahide Uçar için de doğum günü kutlaması düzenledi. Omirilik rahatsızlığı sebebiyle bir süredir tedavi gören Şahide'yi evinde ziyaret eden yardımsever gençler, üzerinde Şahide ile birlikte kardeşleri Derya ve Şahin'in de isimleri yer alan pastaya yerleştirdikleri mumları Şahide'nin üfleyerek söndürmesini istedi. İlk kez doğum günü kutlayarak mumları söndüren Şahide büyük sevinç yaşadı.

Hayırseverlerden aldıkları desteklerle köylerde yaşayan çocuklara pasta ikram ettiklerini söyleyen Ömer Paşayiğit, ilçenin tüm köylerini dolaşarak çocuklara doğum günü kutlaması yapmayı hedeflediklerini söyledi.