Doğubayazıt'ta 306 sikke ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbari çalışmalarla Doğubayazıt ilçesinde bir kişinin evinde tarihi eser bulunduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, dün eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda tarihi eser niteliği taşıyan 306 sikke ile 6 tarihi obje ele geçirildi. Ev sahibi ifadesi alınmak üzere Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.