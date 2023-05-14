Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Doğu ve Güneydoğu’da seçmenler sandık başlarında

Güncelleme Tarihi:

#Mardin#Bingöl#Secim2023
Doğu ve Güneydoğu’da seçmenler sandık başlarında
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2023 09:19

Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde oy verme işlemleri başladı.

Haberin Devamı

Diyarbakır ve Şırnak’ta da tüm Türkiye’de olduğu gibi Cumhurbaşkanı ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde oy verme işlemleri 08.00’da başladı. Seçimde görev alan sandık başkanları ve memurlar ile parti gözlemcileri, sabah erken saatlerde görev yapacakları okullara gelerek yaptıkları hazırlıkların ardından, sandık yemini etti. Diyarbakır’da 574 bin 625’i kadın 1 milyon 143 bin 832 seçmen için, 4’ü merkez toplam 17 ilçede 3 bin 737 sandık kuruldu. Şırnak’ta da 324 bin seçmen için bin 29 sandık kuruldu. Mardin’de 10 ilçede kurulan toplamda bin 843 sandıkta da 541 bin 445 seçmen, Elazığ’da bin 631 sandıkta 430 bin 745 seçmen, Bingöl’de 713 sandıkta 193 bin 472 seçmen oy kullanacak. Sabah erken saatlerde okul önlerine gelen seçmenler, oy verme işleminin başlamasıyla sandıkların başına gelerek oylarını kullandı.

Haberin Devamı

DİYARBAKIR’DA OYLARIN GETİRİLECEĞİ ALANDA GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Haberin Devamı

Diyarbakır’da 17.00’da sona erecek oy verme işleminin ardından oy torbalarının getirileceği Diyarbakır Adliyesi ek binasında da geniş güvenlik önlemleri alındı. Binanın bulunduğu Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu Caddesi, bariyerlerle kapatıldı. Bariyerlerin arasına oyların getirileceği ilçelerin tabelaları asılarak, yön levhaları konulup, gelecek olan görevlilerin nereden geçeceği belirlendi. (DHA)

Doğu ve Güneydoğu’da seçmenler sandık başlarında

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mardin#Bingöl#Secim2023

BAKMADAN GEÇME!

Üç günlük tatilde ilkbaharın keyfini çıkarmak için doğayla iç içe huzur dolu adresler | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

Üç günlük tatilde ilkbaharın keyfini çıkarmak için doğayla iç içe huzur dolu adresler | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

#Seyahat
Kraliçe Elizabethin ölümü bütün dengeleri değiştirdi... Kraliyet ailesinin serveti ne kadar

Kraliçe Elizabeth'in ölümü bütün dengeleri değiştirdi... Kraliyet ailesinin serveti ne kadar?

#Kral Charles
5 maddede inşaatta yeni dönem... Mühendislere tecrübe şartı geldi

5 maddede inşaatta yeni dönem... Mühendislere tecrübe şartı geldi

#Deprem