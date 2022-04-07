Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun en büyük dolandırıcılık şebekesi çökertildi

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ülke genelinde internet üzerinden araç satışı ilanıyla, mağdurlardan kapora alarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen ve aralarında devlet memurlarının da yer aldığı suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. 3 ay süren teknik ve fiziki takip sırasında gizliliğe önem verdikleri belirlenen örgüt üyelerinin 30 farklı olayda mağdurları yaklaşık 2 milyon TL dolandırdığını tespit edildi.

DOLANDIRICILIKTAN ELDE EDİLEN PARA KRİPTO PARA HESABINA

Suç örgütü üyelerinin ele geçirdikleri paraları kripto para hesaplarına aktardıkları ve birkaç hesap dolaştırdıktan sonra temiz hesap olarak adlandırdıkları hesaplara havaleler yaparak parayı çektikleri anlaşıldı. Örgütün bu şekilde son 1 yılda suç kaynaklı olduğu değerlendirilen yaklaşık 26 milyon TL’lik işlem hacmi varlığı belirlendi.

Haberin Devamı

15 FARKLI ADRESE OPERASYON

Çalışmaların ardından 4 Nisan'da Diyarbakır, Gaziantep, Mersin, Malatya ve Antalya’da 15 farklı adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda şüphelilerin dolandırıcılıkta kullandığı çok sayıda dizüstü bilgisayar, cep telefonu, sim kart, pos makineleri ve çek-senet ile tapu belgesine el konuldu. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

14 KİŞİ TUTUKLANDI

Aralarında devlet memurlarının da olduğu suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanarak adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 14’ü tutuklandı, 1 kişi adli kontrolle, 1 kişi ise de savcılıkta serbest bırakıldı.