DoÄŸu PerinÃ§ek, sosyal medya hesabÄ± Twitter Ã¼zerinden "ÃœlkÃ¼cÃ¼ katili" diyen Sedat Peker hakkÄ±nda avukatlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na suÃ§ duyurusunda bulundu. DilekÃ§ede, "ÅžÃ¼phelinin aÃ§Ä±k bir husumet duygusunun Ã¼rÃ¼nÃ¼ olan suÃ§a konu ifadeleri, DoÄŸu PerinÃ§ek'i kamuoyu Ã¶nÃ¼nde aÅŸaÄŸÄ±lama, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rme amacÄ± taÅŸÄ±makta, eleÅŸtiri sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n Ã¶tesinde hakaret teÅŸkil etmektedir" denildi.Â

"HAKARET" SUÃ‡UNDAN SORUÅžTURMA BAÅžLATILMASI Ä°STENDÄ°



SÃ¶z konusu paylaÅŸÄ±ma dÃ¼nyanÄ±n her yerinden herkes tarafÄ±ndan ulaÅŸÄ±labildiÄŸi ifade edilen dilekÃ§ede, "MÃ¼vekkil herkes tarafÄ±ndan tanÄ±nan ve saygÄ± duyulan bir siyasi parti lideridir. Bu durum dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, ÅŸÃ¼phelinin ÅŸikayet konusu sÃ¶zleri Twitter gibi bir sosyal paylaÅŸÄ±m sitesinde kullanmÄ±ÅŸ olmasÄ±, bu sÃ¶zlerin mÃ¼vekkilin kamuoyu nezdindeki onur ve saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± zedeleyici etkisini bir kat daha arttÄ±rmaktadÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla ilgili ÅŸÃ¼phelinin alenen iÅŸlediÄŸi hakaret suÃ§undan cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep ediyoruz" ifadeleri kullanÄ±ldÄ±. DilekÃ§ede, ÅŸÃ¼phelinin sÃ¶vgÃ¼ niteliÄŸindeki sÃ¶zleri nedeniyle IP adresinin ve kimlik bilgilerinin tespiti ve hakkÄ±nda "Hakaret" suÃ§undan soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmasÄ± talep edildi.

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