×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Doğu Perinçek 'Kozinoğlu soruşturması'nda ifade verdi: 1 şüpheli daha tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Doğu Perinçek#Kaşif Kozinoğlu#Kozinoğlu
Doğu Perinçek Kozinoğlu soruşturmasında ifade verdi: 1 şüpheli daha tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2026 18:43

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdi. Ayrıca Kurtlar Vadisi dizisinin senaristlerinden Bayram Özbek tutuklandı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

CNN Türk muhabiri Merve Tokaz, Kaşif Kozinoğlu soruşturmasına ilişkin iki önemli gelişmeyi paylaştı. 

Tokaz’ın aktardığına göre, soruşturmanın önemli isimlerinden Enver Altaylı dün şüpheli sıfatıyla ifade verdi ve ifadesinin ardından tutuklandı. Bugün ise Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in bilgisine başvuruldu.

ENVER ALTAYLI’NIN İFADESİNİN ARDINDAN PERİNÇEK DİNLENDİ

Enver Altaylı, ifadesinde hedef gösterilmesinin nedeninin Doğu Perinçek, Vatan Partisi çizgisindeki gazetelerin yürüttüğü kampanya olduğunu öne sürdü. Henüz soruşturmada şüpheli değilken hakkında “Enver Altaylı dosyaya dahil edilmeli”, “Suikasta giden yol” ve “Gladyo cinayetleri Altaylı’da kesişiyor” şeklinde başlıklar atıldığını söyledi.

Altaylı’nın ifadesinin ardından Doğu Perinçek’in bilgi sahibi sıfatıyla ifadesinin alınmasına karar verildi. Perinçek bugün ifade verdi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Enver Altaylı’ya Kozinoğlu tutuklaması
#KOZİNOĞLU#ENVER ALTAYLI
Enver Altaylı’ya Kozinoğlu tutuklamasıHürriyet LogoHürriyet.com.tr

BAYRAM ÖZBEK TUTUKLANDI

Tokaz’ın aktardığına göre Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Başsavcılığımızca Kaşif Kozinoğlu’nun öldürülmesi olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosuna dahil olduğu tespit edilen şüpheli Bayram Özbek’in, üzerine atılı ‘silahlı terör örgütü kurma ve yönetme’ ve ‘kasten öldürmeye azmettirme’ suçlarından Silivri Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanmasına karar verilmiştir.”

Bayram Özbek’in tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 8'e yükseldi.

 

Gözden Kaçmasın

Kaşif Kozinoğlu soruşturması | Kurtlar Vadisi Pusu dizisi oyuncusu Sedat Savtak ifade verdi
#KAŞİF KOZİNOĞLU#KURTLAR VADİSİ PUSU
Kaşif Kozinoğlu soruşturması | 'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisi oyuncusu Sedat Savtak ifade verdiHürriyet LogoHürriyet.com.tr

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Doğu Perinçek#Kaşif Kozinoğlu#Kozinoğlu

BAKMADAN GEÇME!