Doğu Perinçek 'Kozinoğlu soruşturması'nda ifade verdi: 1 şüpheli daha tutuklandı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

CNN Türk muhabiri Merve Tokaz, Kaşif Kozinoğlu soruşturmasına ilişkin iki önemli gelişmeyi paylaştı.

Tokaz’ın aktardığına göre, soruşturmanın önemli isimlerinden Enver Altaylı dün şüpheli sıfatıyla ifade verdi ve ifadesinin ardından tutuklandı. Bugün ise Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in bilgisine başvuruldu.

ENVER ALTAYLI’NIN İFADESİNİN ARDINDAN PERİNÇEK DİNLENDİ

Enver Altaylı, ifadesinde hedef gösterilmesinin nedeninin Doğu Perinçek, Vatan Partisi çizgisindeki gazetelerin yürüttüğü kampanya olduğunu öne sürdü. Henüz soruşturmada şüpheli değilken hakkında “Enver Altaylı dosyaya dahil edilmeli”, “Suikasta giden yol” ve “Gladyo cinayetleri Altaylı’da kesişiyor” şeklinde başlıklar atıldığını söyledi.

Altaylı’nın ifadesinin ardından Doğu Perinçek’in bilgi sahibi sıfatıyla ifadesinin alınmasına karar verildi. Perinçek bugün ifade verdi.

Haberin Devamı

BAYRAM ÖZBEK TUTUKLANDI

Tokaz’ın aktardığına göre Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Başsavcılığımızca Kaşif Kozinoğlu’nun öldürülmesi olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosuna dahil olduğu tespit edilen şüpheli Bayram Özbek’in, üzerine atılı ‘silahlı terör örgütü kurma ve yönetme’ ve ‘kasten öldürmeye azmettirme’ suçlarından Silivri Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanmasına karar verilmiştir.”

Bayram Özbek’in tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 8'e yükseldi.