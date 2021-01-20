Doğu Perinçek Çin aşısı yaptırdı

Aşının ilk dozunu, hastanenin COVID-19 Aşı Polikliniği’nde yaptıran Perinçek, tedbir amacıyla bir süre bekledi. Daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Perinçek, aşı olmakla vatandaşlık görevini yaptığını belirterek, “Parti liderleri, millete önderlik edecek, doğru yolu, doğru davranışı gösterecekler. Biz de aşımızı yaptırdık” dedi.

‘KOCA’YI KUTLARIM’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye’nin COVID-19 ile mücadelesinde önemli rol üstlendiğini, bu nedenle kendisini kutladığını belirten Perinçek, aşıya karşı çıkanların bilim ve medeniyet karşıtı olduğunu savundu.

Doğu Perinçek Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Emin Kalkan ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederek hastaneden ayrıldı.

‘ABD AŞISI ŞAKAYDI’

Aralık ayında katıldığı bir programda Çin değil ABD aşısı yaptıracağını söyleyen Perinçek, Twitter’dan da “Amerikan aşısı olacağım. Böylece bana yönelen saldırılar kesilecek” diye yazmıştı. Perinçek daha sonra espri yaptığını belirterek “Şaka yaptım. Bana, Atlantik cephesinden, ABD ve İsrail merkezli o kadar çok hücum var ki bunları defetmek için bir yol buldum. ‘Beni sevsinler, artık hücum etmesinler’ diye bunu söyledim” demişti.