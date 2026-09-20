Doğu Karadeniz’i sağanak vurdu

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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü’nün ‘sarı kodlu’ kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış uyarısının bulunduğu Doğu Karadeniz’de, önceki gün etkili olup gece boyu süren yağışlar, Trabzon ve Rize’de hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış Rize’nin sahil kesimindeki ilçelerinde etkili oldu. Metrekareye 100 kilogramı aşkın yağışın düşmesiyle İyidere ilçesinde menfezler tıkanınca, cadde ve yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü. Sağanak nedeniyle ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu da nasibini aldı. Su birikintileri oluşan karayolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

İyidere ve Pazar ilçe merkezlerinde debisi ve su seviyesi artan derelerde taşkınlar meydana geldi. Park halindeki pek çok araç su içinde kalırken, bazı ev ile işyerlerinin bodrum katlarını su bastı. Kentin yükseklerinde çay tarımı yapılan arazilere yakın bölgelerde de irili ufaklı heyelanlar meydana geldi. Selin verdiği hasar havadan görüntülenirken, alt ve üst yapıda hasara yol açan selin ardından, belediye, özel idare, DSİ ile Karayolları ekipleri, iş makineleri destekli temizlik ve su tahliye çalışması başlattı.

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KARADENİZ’İN KIYI RENGİ DEĞİŞTİ

Doğu Karadeniz’de 2 gündür etkili olan sağanak sonrası derelerden akan çamurlu su, denizin rengini değiştirdi. Karadeniz kıyı şeridindeki renk değişimi dronla görüntülendi. Selden en çok etkilenen Karadeniz Sahil Yolu’nun İyidere ile Of ilçeleri arasındaki noktalarda yağışın ardından su baskınları oluştu, ulaşımda aksamalar yaşandı. İyidere ilçesinin 8 mahallesinde hasar meydana gelirken, heyelan oluşan yüksek kesimli alanlarda risk altındaki 7 evin de tedbir amaçlı tahliye edildiği belirtildi.

İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, “AFAD’dan aldığımız bilgilere göre metrekareye 135 kilogram yağış düşmüş. Gece saat 02.00’da yağış daha da şiddetini arttırdı. İlçemizin girişinde ciddi bir su birikintisi var. Derelerden gelen su ve balçık ilçe merkezini doldurdu” diye konuştu.

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Öte yandan Rize Valiliği’nden yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan yağışların devam etmesi nedeniyle vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları istendi. Açıklamada, “Oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, yetkili mercilerin uyarılarını takip etmeleri ve riskli bölgelerden uzak durmaları can ve mal güvenlikleri için tedbirli olmaları önemle rica olunur” denildi.

EVLERİ SU BASTI BİNALAR HASAR GÖRDÜ

Trabzon kent merkezinde metrekareye düşen 50 kilogram yağış nedeniyle, cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Özellikle sahil kesimlerinde yıldırım ve şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Karadeniz Sahil Yolu’nda kalan araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Pelitli, Havalimanı, Değirmendere ve Çömlekçi mevkisinde su birikintileri nedeniyle sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı. Şiddetli yağış dolayısıyla bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Sahil yolunda araçları su içinde kalan sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Havalimanında iç ve dış hatlara ulaşım sağlanan yolun bir kısmında su birikintileri oluşurken, sürücülerin yanı sıra yolcular da zor anlar yaşadı. Gök gürültüsü eşliğinde sağanak nedeniyle kentin yüksek kesimli mahallelerinde elektrik kesintileri meydana geldi. Yalıncak Mahallesi’nde bir sitenin çöken istinat duvarı 8 katlı 2 blokun zemin ve 1’inci katlarında hasara neden olurken, apartman sakinleri tedbir amacıyla tahliye edildi. Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ), Karayolları ve itfaiye ekipleri, su baskınlarına müdahale ederek, tıkanan mazgalları açıp, yollarda biriken suyu tahliye etmeye çalıştı.

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AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Rize’nin İyidere ilçesindeki çalışmaları yerinde inceledi.