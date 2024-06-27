Doğu Karadeniz’i sağanak vurdu

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Artvin Arhavi’de dün gece saatlerinde başlayan yağmur, sabah sağanağa çevirdi. Sağanak nedeniyle ilçede bazı noktalarda mazgalların dolmasıyla su taşkınları yaşandı. Kısa sürede göle dönen yollarda araçlarıyla ilerlemeye çalışan sürücüler, zor anlar yaşadı. İlçe belediye ekipleri, iş makineleriyle çalışma başlattı, su baskınlarına müdahale edip mazgalları açarak, yollarda biriken suları tahliye etmeye çalıştı. Ekiplerin erken müdahalesiyle birçok yerde olası taşkınların önüne geçildi.

Arhavi Belediyesi, su baskınlarına ilişkin açıklamada bulundu. Tüm tedbirlerin alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yoğun yağışlar sonrasında ekiplerimiz hızla harekete geçerek kısa süren su taşkınlarını önlem altına aldı. Yaklaşık 50 personel ve birçok iş makinesiyle gerçekleştirilen başarılı müdahaleler sonucunda, çevrede olası büyük afetlerin olmaması hepimizi derinden sevindirdi. Ekiplerimiz şu an olası yeni yağış ve taşkınlar için hazırda beklemektedir. Acil durumlarda hızlı ve etkili müdahale için gereken tüm önlemleri almış bulunuyoruz.”

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YAĞIŞIN BUGÜN DE SÜRMESİ BEKLENİYOR

Rize’nin Güneysu, Pazar, Ardeşen, Fındıklı ve Çamlıhemşin ilçelerinde dün sabah saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkilerken, yağış sonrası yüksek rakımlı köylerde taşkın ve heyelanlar meydana geldi. Ardeşen’den geçen Fırtına Deresi’nde su seviyesi ve debisi yükseldi, suyun rengi yeşilden kahverengiye döndü. Birçok köyde küçük ve orta çaplı heyelanların taşıdığı taş ve toprakla dolan yollarda belediye ekipleri, iş makineleriyle temizlik çalışması başlattı. Ekipler yolları temizleyerek ulaşıma açarken, tıkalı büz ve mazgalları da açarak önlem aldı.



Rize Pazar’da da sağanak etkili oldu. Göle dönen yollarda araçlarıyla ilerlemeye çalışan sürücüler, zor anlar yaşadı. İlçe belediye ekipleri, iş makineleriyle çalışma başlattı, su baskınlarına müdahale edip mazgalları açarak, yollarda biriken suları tahliye etmeye çalıştı. Karadeniz Sahil Yolu’nun bazı bölümlerinde yer yer su birikintileri oluştu. Kuvvetli yağışın bugün saat 20.00’ye kadar sürmesi bekleniyor.