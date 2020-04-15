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BAYBURT (İHA)
Haber Giriş: 15.04.2020 - 09:19,Son Güncelleme:

Doğu Karadeniz’e sağanak yağış geliyor

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Doğu Karadeniz’e sağanak yağış geliyor
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Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiği Doğu Karadeniz Bölgesi yarından itibaren sağanak yağışın etkisi altına girecek.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan değerlendirmelere göre, bugün bölgede hava az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken rüzgâr güney, kıyı kesimlerde zamanla kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette esecek. Bölge yarından itibaren sağanak yağış etkili olacak. Bölgedeki tüm illerde yarın sağanak yağış beklenirken Bayburt Kop Kayak Merkezi'nde yağışların kara dönüşebileceği kaydedildi.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Gümüşhane Şiran’da eksi 2, Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde sıfır, Kop Dağında da eksi 4 derece olarak kaydedildi.

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