Doğu Karadeniz’de sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıktı

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava parçalı bulutlu geçecek. Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar kuzey, zamanla güney yönlerden orta kuvvette esecek.

Bölgede gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri; Bayburt’ta 31, Trabzon’da 29, Artvin’de 36, Giresun’da 30, Gümüşhane’de 35 ve Rize’de 31 derece olması öngörülüyor.

Öte yandan sıcak hava dolayısıyla yapılan uyarıda, “Hava sıcaklıklarının, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülmektedir. Vatandaşlarımızdan özellikle kronik rahatsızlığı bulunanlar ile çocuk ve yaşlılarımızın aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları ve güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunmamaları sağlıkları açısından önem arz etmektedir” denildi.