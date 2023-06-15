Doğu Karadeniz’de sel ve heyelan alarmı

Haberin Devamı

Batı ve Orta Karadeniz’de son günlerde etkili sağanağın neden olduğu sel ve taşkınlar sonrası gözler, Türkiye’nin en fazla yağış alan bölgesi Doğu Karadeniz’e çevrildi. Bölgede, küresel ısınma kaynaklı yağış rejimindeki değişkenliğin, can ve mal kayıplarıyla sonuçlanan sel-heyelan riskini beraberinde getirdiğini belirten uzmanlar, vatandaşı uyardı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Hakan Ersoy, konuyla ilgili şöyle konuştu:

‘YAĞMUR YAĞMASI GEREKEN AYDA YAĞMADI’

“3-4 ay öncesinde kuraklık meselelerini konuşuyorduk. Dünya üzerinde bir damla su ne artar ne de azalır. Bu kuraklığın peşine özellikle bahar ve yazda, sel ve taşkınların ortaya çıkmasıyla beraber heyelanların arttıracağını söylemiştik. Şu anda yağış, yağması gereken ayda yağmadı. Şimdi dolayısıyla yağışı bekliyoruz biz. Bölgelerde yağış kış ve bahar aylarında olur. Kış ve sonbaharı yağışsız geçirdik. Biriken yağış, dolayısıyla gelecek. Şu anda kritik aylarda olduğumuzu söyleyebiliriz. Günümüzde artık baktığımızda aşırı ve şiddetli yağışların, ani yağışların olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla toprak suya doygun olsun veya olmasın özellikle bölgemizdeki yüksek eğimle anında yüzeye düşen yağış yer altına süzülmeden akışa geçiyor. Türkiye’nin ortalamasının 600-700 milimetre olduğunu biz düşündüğümüzde 1 ayda yağacak yağışın 1 günde yüzeye düştüğünü gördük. Dolayısıyla su, süzülecek vakit bulamayınca, yüzeyden akışa geçerek taşkınlara neden olabilecek. İşte en büyük sorunlardan biri bu. Önümüzdeki 2 aylık süreç bizim için taşkın ve heyelanların riskte olduğu dönem olduğunu söyleyebiliriz.”