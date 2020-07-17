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BAYBURT (İHA)
Haber Giriş: 17.07.2020 - 09:59,Son Güncelleme:

Doğu Karadeniz’de sağanak yağış bekleniliyor

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Doğu Karadeniz’de sağanak yağış bekleniliyor
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Doğu Karadeniz Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava parçalı çok bulutlu; sahil kesimlerin sabah saatlerinden itibaren, iç kesimlerin öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar kuzey ve batılı yönlerden orta kuvvette esecek.
Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri; Bayburt’ta 30, Trabzon ve Rize’de 27, Artvin’de 28, Giresun’da 26, Gümüşhane’de 31 derece olması öngörülüyor.

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