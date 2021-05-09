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Muhammet KAÇAR/RİZE, (DHA)
Haber Giriş: 09.05.2021 - 12:22 | Son Güncelleme:

Doğu Karadeniz'de çay bahçelerinde yeşilin farklı tonları

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Doğu Karadeniz'de çay bahçelerinde yeşilin farklı tonları

DOĞU Karadeniz'de 4 ilde yapılan çay tarımında yaklaşan hasat sezonu öncesi yeşilin farklı tonlarına bürünen çay bahçeleri, görsel şölen oluşturdu.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun illerinde yaklaşık 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay tarımında yıllık 1 milyon 100 bin ile 1 milyon 300 bin ton arasında değişen miktarda ürün elde ediliyor. Üretilen yaş çayın 151'i özel sektör, 46'sı Çaykur'a ait fabrikalarda işlenerek, yılda ortalama 230 ile 250 bin ton arasında kuru çay elde ediliyor. Her yıl mayıs ayı ortalarında başlayan yaş çay tarımı ekim ayı sonuna kadar sürüyor. Bölgede bu yıl da yaklaşan hasat sezonu öncesi yeşilin farklı tonlarına bürünen çay bahçeleri, görsel şölen oluşturdu. Çay filizlerinin açtığı bahçelerde doyumsuz manzaralar oluştu.

Doğu Karadenizde çay bahçelerinde yeşilin farklı tonları


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