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Gündem
Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)
Haber Giriş: 19.01.2021 - 11:19 | Son Güncelleme:

Doğu Karadeniz’de 448 köy yolu kardan kapandı

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Doğu Karadeniz’de 448 köy yolu kardan kapandı
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DOĞU Karadeniz’in yüksek kesimlerinde süren kar yağışı nedeniyle 6 ilde, 448 köy yolu ulaşıma kapandı.

Doğu Karadeniz’de 448 köy yolu kardan kapandı
Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde etkisini gösteren soğuk havayla birlikte başlayan kar yağışı sürüyor. Bölgede, Trabzon, Rize, Giresun, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta kar yağışı nedeniyle 448 köy yolu, ulaşıma kapandı. Özel İdare ve belediye ekipleri, iş makineleriyle kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor. 

Kar yağışıyla bölgedeki çam ağaçları ve çayırlar beyaz örtüyle kaplandı. Karadeniz’de kışın zorlu yaşamın sürdüğü bazı yayla ve köylerde de güzel manzaralar oluştu. 

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