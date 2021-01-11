Doğu Karadeniz’de, 4 ilde çıkan orman yangınları söndürüldü

Doğu Karadeniz’de son günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile bahçelerde yakılan anız ateşleri, örtü ve orman yangınlarına neden oldu. Trabzon, Rize, Artvin ve Ordu'da dün 23 farklı noktada yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüklerine bağlı ekiplerin yanı sıra belediye itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği yangınlar, bölgede yağışlı havanın da etkisiyle söndürüldü.



ANIZ ATEŞLERİ NEDEN OLDU



Karadeniz Bölgesi'nde son aylarda azalan yağışlar, kuraklık tehlikesini de beraberinde getirdi. Bölgedeki baraj ve göllerde su seviyeleri düştü, içme suyu kaynakları azaldı. Bu yıl yarı oranında yağış alan bölgede kuraklıkla birlikte yakılan anızın ateşi, lodosla yayılarak, orman yangınları riskini artırdı. Uzmanlar, bölgede yangın riskinin yüksek olduğunu belirterek, anız yakılmaması yönünde uyarılarda bulundu.



‘İHMAL VE TEDBİRSİZLİK VAR’



Trabzon Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, "Yöremizdeki yangınlar ekim ayı sonunda başlayıp, kasım ve aralık aylarında yoğunlaşıyor. Nisan ve mayıs ayında yangınlar yoğunlaştıktan sonra sona eriyor. Vatandaşlarımızın da bu konuda dikkatli olmalarını istiyoruz. Yangınların çok büyük kısmı insan kaynaklı çıkıyor. İnsan kaynaklı orman yangınlarının da yaklaşık yüzde 60'ını ihmal ve tedbirsizlik oluşturuyor. Bölgemizdeki yangınların çoğu özellikle bağ ve bahçe temizliklerinden kaynaklanmaktadır" dedi.