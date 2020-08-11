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ANKARA (AA)
Haber Giriş: 11.08.2020 - 12:44,Son Güncelleme:

Doğu Karadeniz için "sağanak" uyarısı

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Doğu Karadeniz için "sağanak" uyarısı
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Doğu Karadeniz kıyılarında yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün duyurusuna göre, yarın ülkenin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak olması beklenirken, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Rize'nin doğusu ile Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

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