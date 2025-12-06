×
Doğu Karadeniz bölgesinden geliyor: 150 liradan satılıyor! | '3 aydan beri ucuza yiyorduk'

Güncelleme Tarihi:

Doğu Karadeniz bölgesinden geliyor: 150 liradan satılıyor | 3 aydan beri ucuza yiyorduk
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2025 14:41

Karadeniz’de sezon başında bol miktarda avlanan ve tezgahlarda 50 liraya kadar düşen hamsinin fiyatı, yerel avcılığın azalmasıyla birlikte 150 liradan alıcı buldu. Balıkçı esnafı, hamsinin artık Doğu Karadeniz bölgesinden geldiğini belirtti.

Zonguldak Merkez Balık Hali’nde sezon başından bu yana devam eden hamsi bolluğu yerini durgunluğa bıraktı. Bu yıl palamut avcılığının beklenen düzeyde olmaması nedeniyle sezona hamsi ile başlayan balıkçılar, yaklaşık 3 aydır vatandaşın uygun fiyata balık yediğini ifade etti.

"3 AYDIR HERKES HAMSİ YİYOR"

Balık hali esnaflarından Zeki Beybeyoğlu, sezonun genel değerlendirmesini yaparak, yerel hamsi bolluğunun sona erdiğini söyledi. Beybeyoğlu, "Bu sene palamut olmadı, sezona hamsi ile başladık. 3 aydan beri herkes hamsi yiyor. Hamsi burada bol çıktı. Kendi bölgemizden çıktığı dönemde halkımıza 50 liradan, 70 liradan balık sattık" dedi.

Doğu Karadeniz bölgesinden geliyor: 150 liradan satılıyor | 3 aydan beri ucuza yiyorduk

Batı Karadeniz'de hamsi avının durma noktasına geldiğini belirten Beybeyoğlu, sevkiyat maliyetlerinin ve arz düşüklüğünün fiyatlara yansıdığını kaydetti.
Doğu Karadeniz bölgesinden geliyor: 150 liradan satılıyor | 3 aydan beri ucuza yiyorduk

"BOL ÇIKTIĞI ZAMAN 50 LİRADAN VERDİK"

Beybeyoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Şu an balık buralardan çok az çıkıyor, hatta hiç çıkmıyor diyebiliriz. Bazen Giresun ve Hopa taraflarından geliyor. O yüzden balık fiyatları biraz yükseliyor. Şu an tezgahlarda 150 lira seviyesinde. Balık bol çıkarsa fiyatlar hep düşer ama bu ara az çıkıyor. Bol çıktığı zamanlara hepimiz şahidiz; 50 liradan, 70 liradan verdik".

