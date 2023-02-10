Doğu enerjiyi attı, İstanbul’da zaman daraldı

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Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremleri değerlendirdi. Türkiye’de en fazla deprem üreten iki fay hattının enerjisinin büyük bir kısmını boşalttığını belirten Prof. Dr. Görür, “Türkiye’de en fazla deprem üreten iki fay var. Biri Kuzey Anadolu Fayı, diğeri Doğu Anadolu Fayı. Her iki fay enerjisinin büyük bir kısmını boşalttı. Bu demektir önümüzdeki birkaç yüz sene içerisinde Türkiye’de çok büyük bir deprem olmayacak, en azından bu iki fay kuşağı boyunca. Bu bizim için ülkeyi depreme hazırlama açısından bir şans. İrili ufaklı başka yerlerde deprem olabilir, burada da küçük depremler olur ama Türkiye’nin en ağırlıklı fay zonları enerjiyi boşalttı. Bu bir imkân, bunu ilk kez söylüyorum, bunu bütün Türkiye duysun” dedi.

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HASAR MARAŞ’TAN FAZLA OLUR

Olası depremde İstanbul’da hasarın daha fazla olacağını belirten Prof. Dr. Naci Görür, “İstanbul’da durum hiç iyi değil. Nasıl 3 gün önce Maraş’tan endişe ediyoruz diye yazdıysam aynı şekilde İstanbul’dan endişe ediyorum. Bilimsel bütün araştırmalar, İstanbul’da zamanın gelmekte olduğunu gösteriyor. Aşağı yukarı 30 sene içerisinde depremin beklendiği söyleniyordu, 23 senesi geçtiğine göre büyük ölçüde yakınlaşmış demek istiyorum. Ancak Maraş depremi beklediğimiz Marmara depreminden daha büyük. İstanbul’da en fazla 7.5 bekliyoruz. İstanbul’da daha küçük deprem beklememize rağmen, İstanbul’da hasar Maraş’tan daha fazla olur” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Görür, afet bakanlığı kurulması çağrısında da bulundu.

KANDİLLİ: TSUNAMİ TEHLİKESİ YOK

- BOĞAZİÇİ Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, “Artçı sarsıntılar 1 yıla kadar sürecek. 2017 yılında Bodrum Kos arasında meydana gelen depremde tam 9 bin 9 tane artçı sarsıntı vardı. Burada da artçı sarsıntıların bu rakamlara ulaşması ve geçmesi beklenebilir. Oluşan bu depremlerden dolayı şu anda kıyılarımızda bir tsunami riski bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.