Doğu Ekspresi'ne coşkulu karşılama: Tren geldi, hoş geldi!

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TURİSTİK Doğu Ekspresi treni, pandemi nedeniyle yaklaşık 21 aylık aranın ardından yeniden seferlerine başladı. 15 Aralık'ta Ankara'dan yola çıkan, yaklaşık 1300 kilometrelik yolu 33.5 saatte alan tren, yolcularıyla birlikte Kars'ın Sarıkamış ilçesine ulaştı. Sarıkamış Tren Garı'nda İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin ve yöresel aşıkların türküleriyle karşılanan Doğu Ekspresi, kısa bir molanın ardından Kars'a hareket etti. Halk ozanlarının türküleri eşliğinde yapılan yolculuk sırasında davetlilere kenti tanıtıcı broşürler dağıtıldı. Dün saat 01.20'de Kars Tren Garı'na varan trenin yolcuları çiçeklerle karşılandı.

SICAK ÇORBA İKRAMI

Kafkas halkoyunlarının gösteri yaptığı karşılamada yolculara sıcak çorba ikram edildi. Variller içerisinde yakılan ateş başında fotoğraf çektiren yolcular, müzikle dans etti. Kars İl Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri ise yolculara KADES uygulaması ile ilgili bilgilendirme yaptı, broşürler dağıttı.

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HERKES ÇOK MUTLU

Yolcular masalsı bir seyahat yapmaktan, 2’şer 3’er saatlik molalarda gezip farklı yerler görmekten çok mutlu olduklarını söyledi. Kültür, Turizm Bilim Uzmanı Mehmet Duman, Turistik Doğu Ekspresi’nin yeniden seferlere başlamasıyla sadece Kars’a değil çeşitli illere de katma değer sağlanacağını kaydetti. Kentteki otel işletmecileri de boş geçen pandemi döneminin ardından seferlerin başlamasından son derece memnun olduklarını dile getirdi. İşletmeciler, “Pandemiden sonra sanki işe yeniden başlayan, yeni açılmış bir otel gibiyiz, heyecanlıyız, hevesliyiz. Sefer sayıları arttırılsın” dedi.