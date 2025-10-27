Doğu Ekspresi sezonu açıyor

Haberin Devamı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yazılı açıklamasında, Turistik Doğu Ekspresi’nin yeni sezon seferlerine ilişkin bilgi verdi. 2019 yılından bu yana binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan trenin Türkiye’nin kültürel mirasını, doğal güzelliklerini ve tarihi dokusunu ‘raylar üzerinde’ tanıtmayı sürdüreceğini vurgulayan Uraloğlu, sefer takvimine dikkati çekti.

1.360 KM, 32 SAAT

Uraloğlu, “Turistik Doğu Ekspresi’nin 2025-2026 kış sezonu seferleri 22 Aralık’ta başlayacak, 1 Mart 2026’ya kadar devam edecek. Trenimiz, Ankara-Kars hattında 22 Aralık 2025-27 Şubat 2026 döneminde pazartesi, çarşamba ve cuma, Kars-Ankara yönünde ise 1 Mart 2026’ya kadar çarşamba, cuma ve pazar olmak üzere toplam 60 sefer yapacak. Ankara-Kars yönünde Erzincan’da 2 saat 30 dakika, Erzurum’da 4 saat, dönüşte ise İliç’te 3 saat, Divriği’de 2 saat 30 dakika ve Sivas’ta 3 saat duruş yapılacak. 1360 kilometrelik güzergâhta duruşlar dahil toplam 32 saat süren yolculukta karla kaplı dağlar, vadiler ve tarihi yapılar kartpostal tadında manzaralar sunacak.”

160 YOLCU KAPASİTELİ

Uraloğlu, her biri 10 kompartımanlı 8 yataklı vagon ve bir yemek vagonundan oluşan trenin 160 yolcu kapasitesine sahip olduğunu hatırlattı. Biletlerin bireysel ve tur paketleri olmak üzere iki şekilde satışa sunulacağını belirten Uraloğlu, “Bireysel yolculara ayrılan vagonlar için bilet satışları 27 Ekim Pazartesi günü (bugün) başlayacak. Biletler TCDD satış kanallarından, tur paketleri ise yetkili acenteler aracılığıyla temin edilebilecek” dedi.