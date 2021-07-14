Doğu Ekspresi 1.5 yıl sonra seferde

Ankara’dan önceki gün hareket ettikten sonra güzergahındaki Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum’un ardından Kars’a ulaşan Doğu Ekspresi’ni Karslı aşıklar sazlı sözlü törenle karşıladı. Gezi tutkunlarının ilgi odağı olan Doğu Ekspresi, Kars'tan ilk seferinde de dün saat 08.00'de 40 yolcu ile Ankara'ya uğurlandı. Tren, 1310 kilometre yol kat ederek Ankara’ya ulaşacak.

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