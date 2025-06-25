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Doğu Anadolu'nun kalbinde yer alıyor! 'Yeryüzü cenneti' görüntülendi

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#Bitlis#Nemrut Krater Gölü#Turizm
Doğu Anadolunun kalbinde yer alıyor Yeryüzü cenneti görüntülendi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2025 09:28

Avrupa'nın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan ve "Yeryüzü cenneti" olarak adlandırılan Nemrut Krater Gölü eşsiz manzarası ve doğal yaşam ortamıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.

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Doğu Anadolu'nun kalbinde yer alan Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliği ve etkileyici manzarasıyla hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Bitlis'in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçeleri sınırlarında bulunan 2 bin 250 rakımlı doğa harikası Nemrut Krater Gölü, yaz aylarının gelişiyle birlikte ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Doğu Anadolunun kalbinde yer alıyor Yeryüzü cenneti görüntülendi

DÜNYANIN İKİNCİ, TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KRATER GÖLÜ

Her gün yüzlerce doğaseverin ziyaret ettiği Nemrut, endemik bitki türleri, vahşi yaşamı ve kartpostalları aratmayan manzaralarıyla adeta görsel bir şölen sunuyor.

Dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olma özelliği taşıyan bu eşsiz kaldera, bölgedeki ayılar ve zengin flora çeşitliliğiyle ekosistem açısından da dikkat çekiyor.

Doğu Anadolunun kalbinde yer alıyor Yeryüzü cenneti görüntülendi
'MÜKEMMELİYET' ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ

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Yeşille mavinin kucaklaştığı göl çevresi, hem yerli hem yabancı turistlerin gözdesi haline gelirken, fotoğraf tutkunları için de doğal bir açık hava stüdyosuna dönüşmüş durumda.

Avrupa Birliği destekli Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet" ödülüne layık görülen Nemrut, tur rehberlerinin de uğrak noktası haline geldi.

Doğu Anadolunun kalbinde yer alıyor Yeryüzü cenneti görüntülendi

Ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığı Nemrut Kalderası, Bitlis turizmi için yükselen bir değer olmaya devam ediyor.

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#Bitlis#Nemrut Krater Gölü#Turizm

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