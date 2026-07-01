Bitlis Eren Üniversitesi, bu sıralamaya giren öğrencilere 50 bin TL burs verecek

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BEÜ, bu yıl ilk kez öğrenci kabul edeceği Tıp Fakültesi için dikkat çeken bir burs desteğini duyurdu. BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, üniversitenin akademik büyüme hedefleri doğrultusunda önemli yatırımların sürdüğünü belirterek, bu yıl ilk kez öğrenci alacak Tıp Fakültesi için hazırlıkların devam ettiğini söyledi. Elmastaş, yapımı süren Tıp Fakültesi Morfoloji Binası'nın yaklaşık iki yıl içinde tamamlanmasının planlandığını, tıp eğitiminin en önemli yatırımlarından biri olan Bitlis Eren Hastanesi'nin ise, 2027 yılı sonunda hizmete açılmasının hedeflendiğini ve bu hastanenin eğitim ve araştırma hastanesi olarak hizmet vereceğini kaydetti.

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İLK ÜÇ YIL ÇAPA'DA EĞİTİM GÖRECEKLER

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İlk etapta 30 öğrenci kabul edileceğini belirten Elmastaş, öğrencilerin ilk üç yıllık eğitimlerini İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde alacağını söyledi.

Bitlis'teki Morfoloji Binası ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin tamamlanmasının ardından öğrencilerin dördüncü sınıftan itibaren eğitimlerine Bitlis Eren Üniversitesi'nde devam edeceklerini belirten Elmastaş, akademik kadro çalışmalarının da sürdüğünü ve öğrenciler Bitlis'e gelmeden önce hem fiziki altyapının hem de öğretim üyesi kadrosunun tamamlanacağını ifade etti.

BAŞARILI ÖĞRENCİLERE AYLIK 50 BİN TL BURS

Üniversitenin başarılı öğrencileri desteklemek amacıyla önemli burs imkanları sunacağını açıklayan Elmastaş, Türkiye genelinde ilk 15 bine girerek Bitlis Eren Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni tercih eden öğrencilere aylık 50 bin TL burs verileceğini, diğer başarılı adaylar için ise aylık 30 bin TL burs desteği sağlanacağını belirtti.

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BURSLARI, EREN VAKFI KARŞILAYACAK

Eren Vakfı tarafından karşılanacak bursların yalnızca Tıp Fakültesi öğrencileriyle sınırlı olmayacağını vurgulayan Elmastaş, "Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri ve Mühendislik Fakültelerini tercih edecek başarılı öğrenciler için de başarı sıralamasına göre burs desteği sunulacak. Son dört yılda üniversitemiz önemli ölçüde büyüdü. Spor Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Yabancı Diller ve Turizm Fakültesi kuruldu. Yabancı Diller ve Turizm Fakültesi'nde akademik yapılanma sürüyor ve gelecek yıl öğrenci alımına başlanacak. Üniversitemiz bugüne kadar yaklaşık 30 bin mezun verdi. Bitlis ilimiz tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle güvenli ve yaşanabilir bir şehir. Üniversitemizin sunduğu eğitim kalitesi, sosyal imkanlar ve burs destekleriyle öğrenciler için önemli fırsatlar sunuyor. Adayları gönül rahatlığıyla Bitlis Eren Üniversitesi'ni tercih etmeye davet ediyorum" dedi. (DHA)