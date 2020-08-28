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Gündem
ERZURUM (AA)
Haber Giriş: 28.08.2020 - 11:09 | Son Güncelleme:

Doğu Anadolu'daki 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

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Doğu Anadolu'daki 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
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Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 ilde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, hava sabah saatlerinde bölge genelinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçecek.

Öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan çevreleri ve Erzurum'un kuzeydoğu ilçeleri ile Ağrı ve Iğdır'ın güney kesimlerinde gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 5, Ardahan'da 7, Ağrı'da 9, Erzurum'da 10, Erzincan'da 14, Iğdır'da 15 ve Tunceli'de 17 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 36, Erzincan'da 34, Iğdır'da 33, Erzurum ve Ağrı'da 29, Kars'ta 27 ve Ardahan'da 25 derece olması bekleniyor.

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