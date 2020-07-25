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ERZİNCAN (İHA)
Haber Giriş: 25.07.2020 - 13:33,Son Güncelleme:

Doğu Anadolu'daki 3 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

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Doğu Anadolu'daki 3 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
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Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 3 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava parçalı, kuzey kesimler çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.
Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bölgede gün içinde en yüksek sıcaklıklar Erzincan'da 37, Iğdır'da 35, Ağrı'da 33, Erzurum'da 32, Kars'ta 30, Ardahan'da 26 derece olması öngörülüyor.

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