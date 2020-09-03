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Gündem
ERZURUM (AA)
Haber Giriş: 03.09.2020 - 10:57 | Son Güncelleme:

Doğu Anadolu'daki 2 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

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Doğu Anadolu'daki 2 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
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Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek.

Öğle saatlerinden itibaren Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan, Kars ve Erzurum'da 11, Ardahan'da 12, Ağrı'da 13, Tunceli'de 16, Iğdır'da 22 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Erzincan'da 35, Tunceli'de 34, Iğdır'da 32, Erzurum ve Ağrı'da 29, Kars ve Ardahan'da 26 derece olması bekleniyor.

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