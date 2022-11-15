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Doğu Anadolu’da soğuk hava etkisini artırdı!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Erzincan
Doğu Anadolu’da soğuk hava etkisini artırdı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2022 10:19

Doğu Anadolu Bölgesinde soğuk hava etkisini artırdı. Gece hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülecek. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Erzincan, Tunceli, Ardahan ve Bayburt’ta 2, Erzurum’da 4, Ağrı’da 3, Iğdır’da 1, Kars’ta 8 derece olarak kaydedildi.

Doğu Anadolu’da soğuk hava etkisini artırdı


“ARAÇ CAMLARI BUZ TUTTU”

Gece saatlerinde en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düştüğü Erzincan’da araç camları buz tuttu.
Son günlerde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düştüğü Erzincan’da termometreler gece saatlerinde sıfırın altında 2 dereceye kadar düştü. Kentte araç camları buz tuttu. Araç sahipleri araçlarının camlarını temizledikten sonra yola koyuldu.
Havaların gitgide soğuduğunu belirten Mustafa Yiğit, “Hava eksinin altına düştü, arabalarımızın camları buz tutuğu için kazıma yapıyoruz. İşe gitmek için bayağı soğuk, eksiye düştüğü için camlarımız buz tuttu. Hava çok soğuk yakında kar gelmek üzere” dedi.

Kars eksi 8’i gördü, araçların camları buz tuttu
daha fazla video içinKars eksi 8’i gördü, araçların camları buz tuttu
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#Hava Durumu#Meteoroloji#Erzincan

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