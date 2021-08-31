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Gündem
AA
Haber Giriş: 31.08.2021 - 11:20 | Son Güncelleme:

Doğu Anadolu'da sıcaklıklar artıyor! Meteoroloji duyurdu

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Doğu Anadolu'da sıcaklıklar artıyor! Meteoroloji duyurdu

Doğu Anadolu'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar batı ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içindeki en yüksek sıcaklığın Iğdır ve Erzincan'da 37, Ağrı ve Kars'ta 34, Erzurum'da 32, Ardahan'da 29 derece olması bekleniyor.

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