MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDoğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
GeriGündem Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
ERZURUM (AA)
Haber Giriş: 12.09.2020 - 10:39 | Son Güncelleme:

Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
Abone Olgoogle-news

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgarın batı ve kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 7, Kars'ta 8, Erzurum'da 10, Ağrı'da 11, Erzincan'da 14, Tunceli ve Iğdır'da 17 derece ölçüldü.

Gün içinden beklenen en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 36, Iğdır'da 35, Erzincan'da 34, Ağrı'da 30, Erzurum'da 29, Kars ve Ardahan'da 28 derece olacağı tahmin ediliyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle