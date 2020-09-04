Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde olması beklenen bölgede, rüzgar kuzey ve doğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 5, Kars'ta 6, Ağrı'da 7, Erzurum'da 9, Erzincan'da 11, Iğdır'da 13, Tunceli'de ise 16 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Tunceli'de 37, Erzincan'da 36, Iğdır'da 33, Ağrı'da 31, Erzurum'da 29, Kars'ta 28 ve Ardahan'da 27 derece olacak.

Yetkililer, sıcaklık nedeniyle güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar olmak üzere vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.