Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Sabah Erzurum ve Erzincan, öğleden itibaren ise bölge genelinde aralıklı yağış bekleniyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde düşeceği bölgede, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da gece karla karışık yağmur görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 1 dereceyle Erzurum ve Ağrı'da ölçüldü. Gece sıcaklık, Tunceli, Kars ve Ardahan'da 1, Iğdır ve Erzincan'da 6 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 18, Erzincan'da 15, Ağrı'da 11, Erzurum, Kars ve Ardahan'da 10 derece olması bekleniyor.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Palandöken'de 89, Erzincan Ergan'da 77 ve Kars Sarıkamış'ta 60 santimetre ölçüldü.